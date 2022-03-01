28 февраля заместитель председателя НС, исполняющий обязанности председателя НС Акоп Аршакян принял специального представителя Канады в Европейском Союзе и Европе, чрезвычайного и полномочного посла ФРГ в Армении Стефана Диона.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Армении, на встрече присутствовал и председатель постоянной комиссии НС Армении по вопросам европейской интеграции Арман Егоян.

Приветствуя гостей, Акоп Аршакян подчеркнул, что этот год знаменателен для Армении и Канады, отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. Вице-спикер НС подчеркнул роль межпарламентского сотрудничества, в частности, парламентских групп дружбы в армяно-канадских двусторонних отношениях.

Акоп Аршакян выразил мнение, что тесное и эффективное сотрудничество с Европейским Союзом имеет особое значение для Армении, и добавил, что необходимо в полной мере использовать возможности Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

«Это прочная основа для развития взаимовыгодных отношений с ЕС и странами-членами ЕС», – заявил вице-спикер НС.

Акоп Аршакян высоко оценил тот факт, что с первых же дней второй Арцахской войны 2020 г. Канада активно пыталась добиться прекращения огня. В связи с этим он высоко оценил решение канадского правительства приостановить поставки канадского оружия в Турцию.

Касаясь еще не преодоленных послевоенных проблем, Акоп Аршакян подчеркнул важность выполнения всех положений трехстороннего заявления, уделив первоочередное внимание вопросу немедленного возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, задерживаемых в Азербайджане. Вице-спикер НС напомнил, что возвращение некоторых лиц отложено из-за фиктивных уголовных дел.

«Мы надеемся, что международные партнеры должным образом отреагируют на эти факты, и мы сможем продвигаться вперед с мирной повесткой в регионе», – подчеркнул Акоп Аршакян.

В этом контексте была затронута важность процесса делимитации и демаркации границ и полного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения. В контексте установления мира в регионе было подчеркнуто, что специальные представители Армении и Турции ведут активные переговоры для достижения прогресса в армяно-турецких отношениях.

В ходе встречи были затронуты эффективность и преемственность программы развития Аппарата НС, осуществляемой при сотрудничестве Аппарата НС и парламентского центра Канады.

Акоп Аршакян и Арман Егоян придали важность реализации программ развития парламентской демократии. Было подчеркнуто и значение реализации программ обмена.

Стефан Дион придал важность постоянному развитию армяно-канадских отношений и углублению сотрудничества. В этом контексте он особо подчеркнул роль групп дружбы.