Конгрессмен США Брэд Шерман убежден, что такие преступления, как насилие и резня армян в Сумгаите и Баку, не должны были остаться незамеченными.

Как сообщает «Арменпресс», об этом он высказался в заявлении, распространенном по случаю годовщины сумгаитской резни и бакинских погромов.

Шерман напоминал, как в 1988 году в Сумгаите, затем в Кировабаде (Гандзаке) и в 1990 году в Баку в результате антиармянских настроений азербайджанских властей были совершены массовые убийства армян, были убиты и тяжело ранены мирные жители, женщины а девушки были изнасилованы, некоторые были сожжены, тысячи армян вынуждены были покинуть свои дома и выехать.

«В память о жертвах сумгаитской резни мы должны использовать эту годовщину для увековечения последствий агрессии и межнациональной розни. Это напоминание особенно очевидно сегодня, когда правительство Азербайджана продолжает свою политику поддерживаемого государством насилия против Армении и Арцаха. Мир стал свидетелем безудержной ненависти Азербайджана к армянам во время вторжения в Арцах в 2020 году, когда азербайджанские войска совершали чудовищные военные преступления против мирного населения Арцаха, в том числе и против женщин и стариков. Теперь они незаконно удерживают армянских военнопленных, даже после окончания боевых действий. Многие военнопленные все еще находятся в Азербайджане», – отметил Шерман.

Он заявил, что правительство Азербайджана должно нести ответственность за многолетнюю ненависть, проявляемую к армянскому народу, которая продолжается и по сей день. «Такие преступления против человечности никогда не должны оставаться незамеченными, совершающие их не должны уклоняться от ответственности, независимо от того, были ли они совершены вчера, 30 или 100 лет назад», – сказал Шерман.

Он напомнил, что его многолетняя работа в Конгрессе США была посвящена освещению подобных массовых убийств и привлечению виновных к ответственности. «В эту годовщину мы подтверждаем нашу решимость противостоять антиармянской ненависти и работать над тем, чтобы такие истории не повторялась», – сказал он.