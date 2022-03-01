Резня армян на национальной почве в Сумгаите и в Баку стала результатом многолетней антиармянской пропаганды азербайджанских властей, которая в последующие годы стала основой для массового насилия над армянами.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении конгрессмена США Адама Шиффа по случаю годовщины сумгаитской и бакинской резни.

«Азербайджанские власти не предприняли никаких усилий для наказания виновных, вместо этого попытались скрыть массовые убийства и отрицать роль правительства в подстрекательстве к этим нападениям», – сказал Адам Шифф.

Он с сожалением отметил, что спустя почти три десятилетия после вышеупомянутых событий история повторилась, когда азербайджанские силы в очередной раз нацелились на ни в чем не повинное армянское население Нагорного Карабаха.

«Азербайджанская агрессия против народа Армении и Арцаха продолжается и сегодня. Армянских солдат продолжают незаконно задерживать и пытать, тысячи мирных жителей находятся в опасности. Армянские духовные и культурные памятники перешли под контроль Азербайджана и находятся под постоянной угрозой.

Таковы последствия безудержного роста агрессии и ненависти, поэтому, независимо от того, были ли совершены эти преступления против человечности год, тридцать или сто лет назад, мы никогда не можем допустить, чтобы они остались непризнанными. Более того, именно поэтому Соединенные Штаты должны в полной мере сыграть свою роль в защите демократии и мира во всем мире. «Мы не должны переставать призывать к безоговорочному освобождению оставшихся армянских военнопленных и захваченных гражданских лиц, прекратить помощь США режиму Алиева и прилагать больше усилий для поддержки демократии в свободном, независимом Арцахе», – сказал Адам Шифф.