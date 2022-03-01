1 марта исполняющий обязанности президента Республики Армения Ален Симонян принял делегацию, возглавляемую специальным представителем Канады в Европейском Союзе и Европе, чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в Армении Стефаном Дионом, прибывшую в Армению с миссией наметить пути содействия демократическому развитию Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, специальный посланник на встрече представил Алену Симоняну некоторые подробности встреч, которые он уже провел в государственных органах Армении в предыдущие два дня.

Стивен Дион сообщил Алену Симоняну, что в рамках своего мандата он изучит возможности содействия Канады демократии в Армении, содействие гражданскому обществу, демократическим институтам и экономическому партнерству.

На встрече была упомянута и канадская общин армян. По словам Стефана Диона, роль и участие около 66 000 армян, проживающих в Канаде во внешней политике страны, в социально-экономических вопросах очень велика.