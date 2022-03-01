Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 1 марта в Женеве встретился с председателем Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, коснувшись деятельности МККК как неполитической и гуманитарной структуры, министр иностранных дел Арарат Мирзоян подчеркнул важность деятельности организации, направленной на урегулирование гуманитарных вопросов в Арцахе.

В этом контексте Арарат Мирзоян обратил внимание Петера Маурера на вопрос скорейшего возвращения содержащихся в Азербайджане 38 армянских военнопленных и гражданских лиц, а также на случаи насильственного исчезновения людей и выявления судеб без вести пропавших.

Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость обеспечения доступа международных структур в Нагорный Карабах и их активной вовлеченности на месте.

Собеседники договорились продолжить сотрудничество с целью урегулирования гуманитарных вопросов.