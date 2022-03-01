В Киеве совсем иначе квалифицируют военные действия российских Вооруженных сил в Украине и не согласны с формулировкой Москвы, что это «специальная военная операция».

Как передает корреспондент «Арменпресс», временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов заявил на пресс-конференции в посольстве Украины, что нет никакой спецоперации, Россия ведет «обычную захватническую войну» против Украины.

«Сегодня шестой день войны. 122 часа сопротивления. Благодаря героизму наших защитников и защитниц открываются новые фронты, враг несет потери. К уничтожению армии оккупантов присоеденилось международное ИТ-сообщество, даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте. А в России сотни тысяч людей уже узнали, что власть им лжёт, что нет никакой специальной операции, а есть обычная захватническая война, в которой погибли уже тысячи россиян», – заявил временный поверенный в делах Украины.

Денис Автономов обвинил российские войска в бомбардировке украинских городов и мирных жителей. По его словам, выпущенная сегодня утром тактическая ракета России упала в центре Харькова.

«Это центр города, никаких военных объектов там нет, жилые кварталы Харькове обстреливаются Градами, это военное преступление», – сказал украинский дипломат.

Денис Автономов также проинформировал журналистов о текущей оперативной обстановке в Украине со ссылкой на Генштаб ВСУ. По этим данным, за шесть дней с российской стороны убито 5 710 военнослужащих, взято в плен 200 человек, уничтожено 29 самолетов, 29 вертолетов, 198 танков, 846 БМП, 77 артиллерийских орудий и т. д.

По словам украинского дипломата, Россия несет большие потери в экономике, а российский рубль превращается в обычную бумагу.

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Глава Кремля подчеркнул, что Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» Украины. Боевые действия в Украине продолжаются уже шестой день.

Днями раньше, 21 февраля, Путин признал независимость Донецкой, Луганской Народных Республик, подписал с их лидерами Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, что дало формальное основание России ввести войска в Украину.