По состоянию на 2 марта в Миграционную службу Армении из-за боевых действий в Украине не поступало заявлений о предоставлении им убежища ни от граждан России, ни от граждан Украины.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» сообщила заместитель начальника Миграционной службы Ирина Давтян.

«На данный момент в службу не поступало заявок ни от граждан России, ни от граждан Украины. У нас нет н звонков, н писем, связанных с ходатайством о предоставлении убежища. В сферу наших услуг входит рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства. И если к нам обратятся иностранные граждане, мы должным образом обсудим их заявки и примем соответствующее решение», – сказала Ирина Давтян.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Он сказал, что Народные Республики Донбасса обратились к России за помощью. Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение по всей стране. США и ряд европейских стран ввели санкции против России. Россия прибегла к ответным санкциям.

Количество граждан, выезжающих из-за военных действий из Украины в другие страны, увеличивается день ото дня.В МИД РА заявили, что тем гражданам Республики Армения, которые в связи с военными действиями в Украине намерены вернуться в Армению, пересекая границы Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы, и уже имеют заранее полученные визы для указанных стран Шенгенской зоны, новая виза не потребуется.