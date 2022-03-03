Генеральный прокурор Армении Артур Давтян принял главу делегации Европейского союза в Армении Андреа Викторин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе генпрокуратуры, приветствуя гостей, Артур Давтян высоко оценил роль делегации ЕС, о чем свидетельствуют многочисленные программы, осуществляемые при поддержке ЕС в Армении, в частности, в прокуратуре Армении. Ключевое значение в этом плане имеет подписанное между Арменией и ЕС Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, в котором изложены основные направления и цели стратегических реформ в различных сферах.

Генеральный прокурор подчеркнул, что борьба с коррупцией остается одним из безусловных приоритетов прокуратуры. Он представил реформы, проведенные в системе прокуратуры в связи с созданием антикоррупционного подразделения, а также специализирующегося на конфискации имущества незаконного происхождения отдела.

Артур Давтян добавил, что прокуратура привержена выполнению своих обязательств в рамках стратегических программ реформ в судебной и антикоррупционной сферах, выразив надежду, что ЕС поддержит их реализацию.

Госпожа Викторин высоко оценила тот факт, что, несмотря Арцахскую войну, тяжелые последствия коронавируса и новые вызовы, Армения продолжает реализацию пакета реформ, направленных на укрепление верховенства права, демократии и прав человека. Она выразила готовность ЕС поддержать этот процесс, подчеркнув, что программа реформ успешно реализуется в прокуратуре.