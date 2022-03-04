4 марта министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с государственным министром Великобритании по делам Европы и Северной Америки Джеймсом Клеверли.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД Армении, отмечая, что телефонный разговор состоялся по инициативе британской стороны.

Арарат Мирзоян поздравил Джеймса Клеверли с назначением на должность государственного министра и пожелал ему успехов в его ответственной миссии.

Собеседники коснулись 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, отметив, что в прошлом была проделана большая работа по установлению двусторонних отношений. Стороны подчеркнули готовность укреплять и расширять сотрудничество на основе общих ценностей и взаимного доверия.

Было подчеркнуто значение демократических реформ в Армении и содействия, оказываемого Соединенным Королевством в этом процессе.

В ходе беседы были затронуты вопросы региональной безопасности и стабильности. Министр Мирзоян представил ситуацию, создавшуюся в результате 44-дневной войной, а также ситуацию вследствие проникновения ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении.

Касаясь актуальных гуманитарных вопросов, Арарат Мирзоян подчеркнул, что Азербайджан продолжает удерживать в плену 38 армянских военнопленных и мирных жителей, а судьба сотен пропавших без вести, в том числе и десятков исчезнувших, остается неизвестной.

Были обсуждены и другие вопросы международной повестки дня.