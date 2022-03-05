Министр промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Фатеми Амин назвала свой визит в Армению конструктивным, отметив, что Ереван и Тегеран договорились о совместных предприятиях.

Об этом Арменпресс сообщили в посольстве Ирана в Армении.

«Мы подписали новые соглашения с официальными лицами Армении о совместном производстве фармацевтической продукции и бытовой техники. Совместный продукт будет производиться в Армении и экспортироваться в другие страны”, – сказал Реза Фатеми Амин.

Он заявил, что его визит в Армению направлен на расширение двусторонних торговых связей посредством инвестиций.

“Целью этого визита является углубление связей между Ираном и Арменией посредством совместных предприятий”, – сказал министр в преддверии визита в Ереван.

Реза Фатеми Амин заявил, что Армения и Иран договорились об инфраструктурных проектах в Армении

«Во время встреч с министром экономики Армении ВааномКеробяном, министром территориального управления и инфраструктуры ГнеломСаносяном и вице-премьером Армении мы достигли предварительных договоренностей по ряду вопросов, таких как строительство дорог иранскими компаниями в Армении”, – сказал министр, добавив, что есть договоренность об участии иранских компанийв тендерах на строительство транзитных дорог в Армении.

Посольство Ирана в Армении напоминает, что Иран уже выразил готовность сотрудничать с Арменией в строительстве участка дороги Каджаран-Сисиан

В заявлении посольства говорится, что строительство 64километра дороги, соединяющей Иран с Грузией через Армению, является частью плана Ирана по запуску транспортного коридора Север-Юг, напомнив, что транспортный коридор Север-Юг является многофункциональной 7200-километровой сетью морских, железных и автомобильных дорогдля перевозки грузов между Ираном, Индией, Афганистаном, Арменией, Азербайджаном, Россией, Центральной Азией и Европой.