В Гегаркуникский областной отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА 5 марта в 20:35 часов поступил звонок о том, на перевале Варденяц автомобили застряли в снегу, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Согласно источнику, выяснилось, что автомобили застряли на дороге Мартуни-Гетап.

Спасатели вывели из блокады 14 автомобилей (35 пассажиров) и установили дежурство.