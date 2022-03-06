На территории Армении днем 6 и 8 марта в отдельных районах возможны слабые осадки, с 9-11 время от времени осадки ожидаются в большинстве регионов, в горных районах – в виде снега. 7-го и ночью 8-го марта ожидается погода без осадков.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения со ссылкой на Центр Гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении.

«Ветер северо-западный с порывами до 2-5 м/с, с 8-10 марта в отдельных местах ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится», – говорится в сообщении.

Согласно источнику, в вечерние часы 6-го и 8-го марта в отдельных районах Еревана возможен слабый дождь, с 9-11 время от времени также ожидается дождь.