Турция и Азербайджан подчеркивают важность активного развития азербайджано-турецких союзнических отношений, закрепленных в Шушинской декларации, подписанной президентами Эрдоганом и Алиевым 15 июня 2021г. Подобные заявления прозвучали в ходе визита 5 марта в Баку министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

«Через три месяца мы будем отмечать первую годовщину подписания Шушинской декларации. Это исторический документ. На самом деле турецко-азербайджанские отношения всегда были союзническими, и союзничество живет в сердцах наших народов”, – заявил Алиев на встрече с Чавушоглу.

Сие, безусловно, не новость. В данном случае, важен тот факт, что визит Чавушоглу в Баку и данные высказывания имеют место лишь полторы недели спустя после подписания Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным в Москве Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией, а также на фоне проводимой Россией спецоперации на/в Украине, что придает и визиту, и заявлениям совершенно иное звучание.

Турецко-азербайджанская Шушинская декларация, как известно, нацелена на расширение и укрепление влияния Турции на Южном Кавказе и довольно далеко за его пределами, и, соответственно – на снижение влияния России в нашем и других регионах. Российско-азербайджанская Московская декларация, по сути своей, призвана сдерживать безграничные аппетиты Турции и ее сателлита Азербайджана и вообще показать им, кто в доме хозяин.

Неспроста после ее подписания резко уменьшилось количество инцидентов на линии соприкосновения ВС Армении и Азербайджана на территории Армении, куда азербайджанцы незаконно вторглись 12 мая 2021г. Да и в Арцахе, хотя там азербайджанцы все еще терроризируют мирное население, пытаясь запугать арцахцев и заставить их покинуть свою родину.

Как мы уже писали, Азербайджан от Московской декларации не в восторге, но отказаться от ее подписания Алиев никак не мог. Турция тоже промолчала, а теперь вот решила поставить Алиева перед выбором. Обреченный вид министра ИД АР Джейхуна Байрамова при произнесении на пресс-конференции с Чавушоглу слов благодарности Турции за помощь в ходе азербайджанской агрессии против Арцаха осенью 2020 г. говорит сам за себя. “Оказанная Турцией Азербайджану в этот период политическая и моральная поддержка имеет важное значение”, – сказал Байрамов, “забыв” упомянуть о турецких генералах в азербайджанском генштабе, о тысячах наемников из поддерживающих Турцию ближневосточных террористических организаций, о широкомасштабных поставках вооружения, включая БПЛА “Байрактар”. Тех самых, которые сегодня в больших количествах Анкара поставляет Украине.

Азербайджан и Турция проводят согласованную внешнюю политику на международной арене, согласуют свои шаги, заявили Чавушоглу и Байрамов. Об их скоординированной политике в отношении Арцаха и Армении мы писали много. В этом плане ничего не изменилось – Анкара и Баку пытаются вынудить Ереван подписать мирное соглашение с Азербайджаном на невыгодных для Армении условиях, признать юрисдикцию Азербайджана над Арцахом, проложить через Армению т.н. Зангезурский “коридор”, который разделит нашу страну надвое, лишит границы с Ираном с последующим поглощением азербайджано-турецким тандемом как минимум Сюникской области, а также выведет Турцию к Каспийскому морю, странам Центральной Азии и далее. Примечательно, что в составе возглавляемой Чавушоглу делегации был спецпредставитель Турции по переговорам с Арменией по вопросам нормализации армяно-турецких отношений Сердар Кылыч.

Столь же скоординировано азербайджано-турецкий тандем действует против России в вопросе Украины.

Турция, предлагая себя в медиаторы и выступая якобы за прекращение военных действий на/в Украине, не присоединяясь к антироссийским санкциям, в то же время активно снабжает Киев вооружением, в частности “Байрактарами”, за что получила особую благодарность от Зеленского, равно как участвует в процессе набора боевиков из ближневосточных террористических организаций на войну на стороне Украины.

По сообщению РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник, сотрудники СБУ вместе с офицерами национальной разведывательной организации Турции посетили север Сирии, где обсуждалась возможность привлечения боевиков к событиям на Украине. Достигнуты договоренности об организации серии секретных встреч с «заинтересованными лицами»

Заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета Вардан Восканян в своем телеграм-канале обращает внимание на заявление Службы внешней разведки РФ о том, что Польша стала логистическим хабом для переправки с Ближнего Востока в Украину боевиков экстремистских группировок и наемников. “В данном контексте примечательно, что в начале боевых действий в Украине, еще в феврале, неофициальный Twitter-аккаунт Корпуса стражей исламской революции Ирана распространил заявление о недопустимости деятельности на территории Азербайджана ближневосточных террористов-экстремистов.

Похоже, речь о террористах, которые были переброшены на территорию искусственного образования под названием Азербайджан в период 44-дневной войны и дальнейшая “судьба” которых так и оставалась неизвестной”, – написал Восканян. Он также отметил, что под предлогом якобы доставки “гуманитарной” помощи Украине, диктаторский режим Баку увеличил количество следующих из Азербайджана в Польшу самолетов с крайне подозрительным грузом, на борту которых могут быть не только оружие и боеприпасы, но и группировки ближневосточных террористов.

По некоторым данным, на Украине против России воюют и добровольцы из самой Турции. Telegram-каналы сообщают, что турецкий флаг длиной в несколько метров обнаружен в цеху по изготовлению кустарных бомб для беспилотников в освобожденном от «Правого сектора» поселке Сопино в районе Мариуполя, и предполагают, что это были добровольцы из Турции. Там же нашли и лаборатории по производству боевых наркотиков, а также военный китель с британской нашивкой и шевроном миротворческих сил ООН.

В Баку с первых дней начала российской спецоперации практически в режиме нон-стоп проходят массовые акции в поддержку Украины. На митинге у посольства Украины в Азербайджане звучали антироссийские лозунги “Оккупанты, убирайтесь!”, оскорбления в адрес президента России Владимира Путина – “Путин-киллер”, “Путин – диктатор” и др, в целом в адрес русских.

В сети гуляет видеоролик, на котором азербайджанцы собирают гуманитарную помощь для Украины и скандируют антироссийский лозунг, посылая российский корабль на общеизвестные три буквы. На другом видео азербайджанец из Баку в оскорбительной форме призывает чеченцев и дагестанцев не воевать “на стороне Путлера”. Один из воюющих в Украине украинских азербайджанцев по фамилии Мамедов записал обращение к, по его словам, “деградирующим россиянам”, призывая их выступить против “наркомана Путина”.

Можно понять проживающих в Украине представителей разных национальностей, вставших, по их словам, на защиту страны, которая стала для них второй родиной, а также оказывающих гуманитарную помощь переживающим нелегкие времена украинцам.

Однако отснятые азербайджанцами оскорбительные видео и скандируемые на акциях в Азербайджане лозунги буквально пышут ненавистью к России. Объяснение этому явлению дал депутат парламента Азербайджана Эркин Гадирли. «Азербайджан не поддерживает Россию, – заявил он «Голосу Америки». – Мы должны думать и о нашей стране, на нашей территории находятся российские войска. Мы должны быть осторожны с Россией, чтобы взять под контроль наши оставшиеся территории».

Это он о российских миротворцах в Арцахе, от которых в Баку мечтают избавиться, дабы не мешали им развязать новую войну против армян с целью изгнания их со своей исторической родины.

Азербайджанские фашисты, взявшие на вооружение политику армянофобии, на протяжении десятилетий терроризирующие армян Арцаха, осуществившие против них несколько военных агрессий, в ходе которых безжалостно убивали мирное население, женщин, детей, стариков, выкалывали им глаза, отрезали уши, головы, – сегодня прикрываются демагогическими призывами к России и Украине решать проблемы путем диалога на основе принципов международного права.

На деле же Баку и Анкара борются не за независимость Украины, как полагают многие украинцы, а разжигали и продолжают разжигать русофобский огонь на Украине и за ее пределами в надежде на то, что российско-украинский кризис затянется и наряду с антироссийскими международными санкциями будет не только истощать силы России, но и отвлекать ее внимание от Южного Кавказа, что позволит Турции и Азербайджану свободно устанавливать в регионе свои диктаторские фашистские порядки.