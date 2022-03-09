По традиции каждый год 5 марта Музей современного искусства Еревана в день рождения его основателя Генрика Игитяна представляет общественности новое имя. В этом году им стала художник-дизайнер Наира Туманян, которая представила порядка 40 живописных работ из своей внушительной коллекции.

Это первая выставка Наиры Туманян на родине. Выпускница Ереванского государственного художественно-театрального института (ныне — Ереванский государственный институт театра и кино), по специальности искусствовед-теоретик, Наира Туманян посвятила себя дизайну и живописи, отдавая предпочтение абстракционизму.

Работы художницы выставлялись в Оперном театре Астаны и Национальном музее Республики Казахстан, в посольствах Армении, России, КНР и США в Казахстане, а также на многочисленных международных выставках (Германия, Австрия, США) и фестивалях. В 2017 году она провела персональную выставку «Встреча» в галерее современного искусства «ARTROOM-21» (в Бизнес-центре «Москва» Астаны).В том же году, на Всемирной выставке ЭКСПО-2017 в Астане, в национальном пальоне Беларуси была представлена выставка «От Лиссабона до Владивостока», в которую были включены две работы художницы.

Наира Туманян является членом Евразийского союза дизайнеров. Участница биеннале в Венеции, представляла Армению на Международной выставке-симпозиуме «Айтматовские чтения». Она также является автром сценариев для ряда телевизионных программ и либретто для балета.

Наира Туманян представила порядка 40 живописных работ из своей внушительной коллекции pic.twitter.com/m5iAVgkNRH — Арарат Петросян (@araratpetrosian) March 9, 2022

На открытии выставки директор Музея современного искусства Нуне Аветисян отметила, что 5 марта Генриху Игитяну исполнилось бы 90 лет. Это знаменательный день с ноткой печали, когда общественность вспоминает человека, создавшего ереванский Музей современного искусства и Детский эстетический центр.

Сама художница отметила, что открытие выставки в столь знаменательный день, для нее является большой честью.

«Я очень тронута, что демонстрацией моего творчества сегодня знаменуется день рождения Генриха Игитяна — одного из самых видных искусствоведов Армении, настоящего армянина и, почему бы и нет, героя, поскольку он всю свою жизнь «сражался» за армянскую культуру, искусство, эстетику. Это большая честь для меня представлять в этот день свои работы, не говоря уже о том, что сегодня отмечается 90-летие Игитяна, а созданному им Музею современного искусства в этом году исполняется 50-лет.

То есть вы можете представить, в каком эмоциональном состоянии я нахожусь…», — в свою очередь сказала художница Наира Туманян. Она также добавила, что пока люди посещают различные культурные мероприятия, искусство продолжает жить, несмотря на сложные армянские реалии. Наира Туманян не забыла поблагодарить организаторов выставки, гостей, а также присутствующего на мероприятии своего знаменитого супруга — оперного певца, Народного артиста Армении Барсега Туманяна.

Именно супруг вдохновил ее на написание картин, поскольку он сам, мир искусства, в котором он живет, его окружение и даже дом — все было пронизано творчеством и любовью к прекрасному, что не могло не оставить своего следа. Союз с талантливым человеком позволил ей раскрыть свои скрытые эстетические способности и отразить собственные эмоции и чувства в замечательных полотнах.

В беседе с «РА» директор Музея современного искусства Нуне Аветисян отметила, что, глядя на работы не профессионального художника Наиры Туманян, можно понять ее внутренний характер. «По традиции мы в этот день всегда представляем одно новое имя в мире современного армянского искусства.

В этом году это Наира Туманян, которая является новым именем для нашего музея, но не для общественности. Мы очень рады, что сегодня мы можем представить творчество художницы, отраженные в нем ее характер и натуру. В своих произведениях она выразила себя. Будучи очень нежной и красивой женщиной, она создала эти прекрасные работы, и вы получите большое удовольствие, соприкоснувшись с ними, найдете что-то интересное и новое для себя.

Но если познакомиться с ней поближе, понимаешь, какая это сильная женщина. Быть рядом с гениальным человеком, поверьте, не так просто. И вот эта вся внутренняя эмоция отражается в ее произведениях. Недавно я была в гостях у одного нашего скульптора, жена которого вдруг тоже стала рисовать.

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Когда она показала свои работы, я была поражена тем, как человек, который никогда не учился рисовать, вдруг начинает очень ярко выражать свои эмоции: кто-то посредством картин, кто-то через музыку или поэзию. Сегодня мы видим такого человека, который имел смелость заявить о себе, и надо сказать, что у него это очень хорошо и интересно получилось. Такое самовыражение можно только приветствовать»,- подчеркнула она.

Отметим, что также был издан иллюстрированный альбом, куда включены не только картины, представленные на выставке, но и другие работы Наиры Туманян. Мероприятием своими выступлениями украсили пианист Левон Арутюнян и гитарист Татул Аджян — сын ливанского армянина, репатрианта, оперного певца Геворга Аджяна, отправившегося на фронт в качестве добровольца и погибшего во время 44-дневной войны в Арцахе в 2020 году.