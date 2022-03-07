По состоянию на 11:00 7 марта в Армении всего подтверждено 421 401 случаев заражения COVID-19, 406 570 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 548 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 653 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 2 598 тестов. Подтверждено 60 случаев заболевания COVID-19, 377 заболевших вылечились, есть 12 летальных исходов.

Всего проведено 2 918 957 тестирований.