Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Альфред Кочарян принял чрезвычайного и полномочного посла Италии в Армении Альфонсо Ди Ризо.

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, на встрече присутствовали также начальник Управления внешних связей и диаспоры Аркадий Папоян, начальник Управления культурного наследия и народных ремесел Астхик Марабян, заместитель посла Анароза Коланджело и сотрудник посольства Арам Мкрян.

На встрече обсуждались программы, реализованные в сфере армяно-итальянского культурного наследия и детали новых совместных программ, в частности, рассматривались 3 основных направления.

Особо было подчеркнуто участия итальянских экспедиций и организаций в изучении археологического наследия Армении. Итальянская сторона утвердила финансирование второй фазы проекта «РОКЕМП Армения. Региональный центр сохранения, управления и оценки культурного наследия». Связанные с проектом детали будут подробно обсуждены в ближайшее время. Затем стороны обсудили программы, направленные на углубление и расширение армяно-итальянских культурных связей в различных направлениях.

Посол Альфонсо Ди Риццо предложил провести в Армении и Италии выставки под названием “Этк” (“След”, — ред.), представляющие отголоски итальянской культуры в Армении и отголоски армянской культуры в Италии. По словам посла, проект наилучшим образом отразит культурные связи двух стран с многовековой историей.

Заместитель министра приветствовал предложение посла и выразил готовность детально проработать все программы, намеченные обеими сторонами.

В ходе встречи стороны коснулись и других вопросов, представляющих взаимный интерес.