Азербайджан не изменил свою политику, не пересмотрел свои планы и периодически прибегает к различным провокациям.

Об этом в беседе с «Арменпресс» говорил министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян, коснувшись провокаций противника в направлении села Храморт Аскеранского района Республики Арцах, а также того, что Азербайджан препятствует началу ремонта поврежденного участка газопровода вблизи азербайджанских позиций.

«Ничего экстраординарного не происходит. Азербайджан остается прежним, цели те же. Мы должны быть готовы ко всему этому, и я вам скажу, мы готовы», — заверил Бабаян.

Говоря об отсутствии газоснабжения на всей территории Арцаха с 8 марта и ремонтных работах поврежденного газопровода вблизи азербайджанских позиций, глава МИД Арцаха сказал, что делается все для восстановления газоснабжения.

«Арцах до сих пор без газа», — заключил он.

В марте компания «Арцахгаз» сообщила, что в результате аварии, произошедшей 8 марта в 01:00, был поврежден магистральный газопровод. Позже Министерство территориального управления и инфраструктуры Арцаха распространило заявление, в котором говорится, что Азербайджан препятствует началу ремонтных работ на поврежденном участке магистрального газопровода вблизи азербайджанской позиции. «Сегодня ночью был поврежден газопровод из Армении в Арцах. Это случилось вблизи азербайджанских позиций. На данный момент при посредничестве российской миротворческой миссии ведутся переговоры о начале ремонтных работ. Азербайджанская сторона препятствует их началу. О дальнейшем мы будем регулярно информировать», — говорится в сообщении.8 марта около 23:00 противник в очередной раз нарушил режим прекращения огня в направлении села Храморт Аскеранского района Республики Арцах, выпустив из миномета три снаряда калибра 60 мм.