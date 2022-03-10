В целях пресечения провокационных действий вооруженных сил Азербайджана и стабилизации ситуации на всей территории Республики Арцах власти Республики Арцах совместно с российскими миротворческими силами принимают все необходимые меры.

Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Совета безопасности Республики Арцах.

«В частности, в районе села Храморт Аскеранского района осуществляется совместная усиленная служба соответствующих силовых структур Республики Арцах и миротворческих сил.

Ситуация полностью находится под контролем властей Республики Арцах и российских миротворческих сил», — говорится в сообщении.

Совет безопасности Республики Арцах еще раз призывает не верить в недостоверную информацию и следить только за официальными новостями.