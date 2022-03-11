На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС Армении.

В Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и к озеру Кари.

Перевал Варденяц закрыт для всех видов транспорта.

В Тавушской и Лорийской областях, в Ашоцке, Амасии, Ани и Апаране Арагацотнской области идет снег.

Участок Джаджур-Кети Ширакской области труднопроходим, на автодорогах Торосгюх-Ашоцк, Артик-Алагяз, Горис-Зангер Сюникской области, в Апаране Арагацотнской области — местами гололедица.

В селах Ланджик, Ашоцк, Амасия, крашен, Мец Сариар Ширакской области, Маралик и Арагац Арагацотнской области — метель.

На автодороге Капан-Горис Сюникской области – туман.

Как сообщили в МЧС Армении, согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС России, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.