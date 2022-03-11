Азербайджанская политика этнической и религиозной ненависти имеет четкую цель — выселение армян из Арцаха и проведение этнических чисток. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян в ходе пресс-конференции-дискуссии на тему «Проявления и последствия политики национальной ненависти Азербайджана».

«Азербайджанская политика этнической и религиозной ненависти проводилась и в советские годы. Делалось все, чтобы жизнь армян на территории Арцаха была бы не столь благоприятной, и чтобы они уезжали, и таким образом сформировалось бы меньшинство армян. А территорию Арцаха заселили бы азербайджанцы, перевезенные из разных регионов Азербайджана», — представил Гегам Степанян.

По словам Защитника прав человека Арцаха, после первой арцахской войны, когда было подписано соглашение о прекращении огня, казалось, что безопасность Арцаха и право на жизнь жителей можно обеспечить своими силами, но после этого политика армяноненавистничества набрала большие обороты.

«Она вошла в школы, организовывались конкретные мероприятия, это делалось для того, чтобы в Азербайджане воспитать поколение, которое буквально будет ненавидеть армянский народ, тем более армянский христианский народ, потому что есть две составляющие этой политики — этническая ненависть и религиозная», — подчеркнул Степанян.

Омбудсмен Арцаха отметил, что во время 44-дневной войны они были свидетелями этой ненависти, потому что азербайджанцы не только зверски убивали и пытали армянских солдат, но и оскверняли армянское христианское наследие.