11 марта министр финансов Тигран Хачатрян принял делегацию во главе с исполняющей обязанности постоянного координатора ООН в Армении госпожой Лилой Питерс Яхья.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве финансов, Тигран Хачатрян представил координатору ООН влияние на экономику Армении в контексте российско-украинских военных операций. В своем выступлении министр подчеркнул и высоко оценил продолжающееся тесное сотрудничество с ООН и специализированными агентствами ООН в направлении укрепления экономики Армении, а также эффективной реализации целей устойчивого развития.

Г-жа Петерс Яхья, в свою очередь, подчеркнула, что Армения является не только частью семьи ООН, но и очень активным членом. По его словам, ООН готова оказать Армении дальнейшую антикризисную помощь для преодоления новой экономической ситуации.