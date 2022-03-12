12 марта Министерство обороны Азербайджана распространило дезинформацию, утверждая, что подразделения Армии обороны Арцаха из стрелкового оружия открыли огонь по боевым позициям Азербайджана.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Армии обороны Арцаха.

«На самом деле, 11 марта в течение всего дня подразделения ВС Азербайджана периодически нарушали режим прекращения огня, выпустив из минометов в направлении сел Храморт, Парух и ХанапатАскеранского района Республики Арцах общим числом 27 мин.

В ночь с 11 на 12 марта, по разным направлениям, азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня с применением стрелкового оружия.