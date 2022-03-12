По положению на 11:00 часов 12 марта, в Арцахе подтверждено 5 новых случаев коронавирусной болезни. За последние сутки было проведено 58 тестов.

Как передает Арменпресс, Министерство здравоохранения Республики Арцах сообщает, что на стационарном лечении находятся 23 человека.

Всего в 2022 году было проведено 10120 тестов, подтверждено 3060 случаев коронавирусной болезни. Всего в результате коронавируса было зафиксировано 40 случаев смерти.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше.