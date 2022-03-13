На внеочередном заседании Национального Собрания Армении Ваагн Хачатурян был приведен к присяге в качестве нового Президента Республики Армения. Об этом сообщает Арменпресс.

Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна прошло специальное заседание Национального Собрания, посвященное приведению к присяге и инаугурации 5-го президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна. Заседание ведет заместитель председателя Национального собрания Армении Акоп Аршакян, исполняющий обязанности председателя НС.

На внеочередном заседании Национального Собрания Армении Ваагн Хачатурян, положив руку на Евангелие Вехамор и Конституцию Армении, принес присягу:

«Вступая в должность президента республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства».

После инаугурации прозвучал гимн Республики Армения, и Католикос Всех Армян Гарегин Второй обратился с Патриаршим благословением.

В церемонии приняли участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, до сих пор исполнявший обязанности президента спикер НС РА Ален Симонян, министры, президент Республики Арцах Араик Арутюнян и другие официальные лица. Депутаты от оппозиционных фракций во внеочередном заседании не участвуют.

На церемонию инаугурации были приглашены аккредитованные в Армении дипломаты, государственные, общественные, культурные и общественные деятели Диаспоры и Родины, высокопоставленные лица, внепарламентские силы, бизнесмены, официальные лица, представители общественных организаций.

Хачатурян был выдвинут на пост президента фракцией «Гражданский договор».

Национальное Собрание РА на заседании 3 марта избрало Ваагна Хачатуряна президентом республики.

Ваагн Хачатурян избран Президентом Республики сроком на 7 лет.