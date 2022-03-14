Известный певец и актер Гару, получивший широкую известность во всем мире благодаря роли Квазимодо в одноименном мюзикле Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», даст сольные концерты в Ереване.

Как сообщает «Арменпресс», концерты состоятся 21 и 22 апреля в Спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна.

Выступления Гару организованы по случаю 10-летия полноправного членства Армении в организации Франкофонии.

Гарун выступал в Армении в 2009 году. На встрече с журналистами певец отметил, что для него большая честь выступать в Армении. Он имел возможность посетить Музей истории Армении, но признался, что особое впечатление на него произвел монастырь Хор Вирап.

Имя певца — Пьер, а фамилия Гара, но он уже давно известен как Гару.Помимо авторства и исполнения песен, Гарун также снимается в фильмах. Он снялся в главной роли в фильме «Возвращение любви» французского режиссера с армянскими корнями Эрика Киваняна. Гару говорит, что любит работать с армянскими режиссерами.