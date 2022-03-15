Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) высоко оценивает твердую приверженность правительства Армении делу развития свободы СМИ и повышения медиаграмотности.

Об этом «Арменпресс» сообщила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро, говоря о современных вызовах и возможных мерах борьбы с ложными новостями и дезинформацией не только в Армении, но и в регионе и во всем мире.

«Я знаю, что повышение медиаграмотности в Армении — твердое обязательство со стороны правительства, что является положительным шагом, и мы именно это и обсуждаем, насколько важна медиаграмотность в наши дни, чтобы в условиях такого большого информационного потока все люди могли лучше различать верную и неверную информацию. Поэтому, думаю, это очень позитивный шаг, и мы действительно высоко ценим эту политическую волю и твердую приверженность властей Армении», — прокомментировала представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы.

По словам Терезы Рибейро, ОБСЕ не соревнуется с ЮНЕСКО и с другими международными учреждениями, осуществляющими чрезмерно активную деятельность в сфере медиаграмотности и борьбы с дезинформацией, но в этом вопросе имеет свою особую роль. Это касается повышения представления людей о значении медиаграмотности, для того, чтобы лучше пользоваться свободой прессы и наслаждаться этой свободой.

«Если вы действительно хотите иметь свободу СМИ, если вы действительно хотите сохранить свободу прессы, вам нужна медиаграмотность», — подчеркнула Тереза Рибейро.

На вопрос, что могут сделать профессиональные СМИ и журналисты для того, чтобы повысить медиаграмотность людей и защитить их от дезинформации, ложных новостей, представитель ОБСЕ по свободе СМИ ответил, что журналисты и СМИ также играют важную роль в этом вопросе.

«Да, это серьезная проблема, поскольку в плане распространения информации границ больше не существует, и очень важно иметь сильную стратегию защиты от сильного потока дезинформации и ложных новостей», — сказала собеседница «Арменпресс».

По словам Терезы Рибейро, у медиа есть своя доля ответственности и СМИ могут сыграть серьезную роль в этом деле. Для этого СМИ должны иметь высокие профессиональные стандарты, а журналисты должны стать фактчекерами.

«Это очень важно, организации не могут делать это вместо журналистов, сами журналисты должны уметь проверять факты, быть сильнейшими фактчекерами. Очень важно, чтобы журналист полностью осознал эти новые вызовы, и был бы более осторожным при проверке фактов и в поисках правды. Я думаю, что это самое важное для журналистов в сфере СМИ», — заключила Тереза Рибейро.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро 9 марта впервые приехала в Армению. В Ереване она встречалась с представителями армянского гражданского общества и неправительственных организаций. По ее словам, это были очень конструктивные и результативные встречи.

10 марта Тереза Рибейро в Ереване приняла участие в конференции по медиаграмотности и борьбе с дезинформацией, организованной Министерством иностранных дел Республики Армения в рамках программы «Национальная консультация по политике и стратегии медиаграмотности», осуществляемой в сотрудничестве с ЮНЕСКО.

Арам Саркисян