Управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян назначен генеральным директором «Яндекса», на данном посту он сменит Елену Бунину.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении компании.

«Яндекс» объявляет о назначении Тиграна Худавердяна на пост генерального директора «Яндекса» в России. Тигран будет совмещать новую должность с должностью управляющего директора всей группы компаний», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Елена Бунина, занимавшая должность гендиректора российского «Яндекса» с декабря 2017 года, останется в компании и продолжит быть ее HR-директором. Она также сосредоточится на развитии образовательных проектов.

Тигран Худавердян является управляющим директором группы компаний «Яндекса» с 2019 года. Генеральным директором группы остается Аркадий Волож.