В этом году Армения отмечает 10-летие своего полноправного членства в Международной организации Франкофонии. Армению и Францию ​​связывают многовековые исторические узы: у двух стран особое, теплое отношение друг к другу и крепкие связи в самых разных областях сотрудничества.

Не случайно, что в Армении сложилось и особое отношение к мероприятиям, посвященным Международному дню франкофонии — одной из лучших площадок для эффективного армяно-французского сотрудничества, в том числе и в сфере культуры.

На протяжении последних 10 лет культурные связи двух стран стали еще крепче, что подтверждается значимыми мероприятиями, проводимыми в рамках дней Франкофонии в Армении. Нынешние юбилейные Дни Франкофонии не стали исключением и в их рамках армянскую публику и гостей столицы вновь ждут яркие культурные события.

Среди них — концерт, который готовит Армянский национальный филармонический оркестр. Коллектив активно принимает участие в Днях Франкофонии. Не стал исключением и этот год. 18 марта по приглашению оркестра в Армении впервые выступит известный французский виолончелист Марк Коппе.

Он считается одним из ведущих виолончелистов современности. В 18 лет он удостоился двух высших наград на Конкурсе имени Баха в Лейпциге – Первой премии и Специального приза за лучшее исполнение сочинений Баха (1988 г.).

В раннем возрасте его взял под свое крыло выдающийся американский скрипач и дирижер Иегуди Менухин, а в 1989 году другой выдающийся музыкант, виолончелист, пианист, дирижер и композитор Мстислав Ростропович пригласил 20-летнего музыканта на Evian Festival, что дало толчок для взлета его артистической карьеры.

Марк Коппе сотрудничает практически со всеми ведущими дирижерами и симфоническими оркестрами, постоянно выступает в самых престижных залах мира, участвует во многих известных фестивалях.

Виолончелист не только исполняет и записывает классику (произведения Баха, Гайдна, Бетховена, Дебюсси, Эммануэля, Форе, Грига, Штрауса, Шуберта и др.), но и знакомит слушателей с новой, современной музыкой, написанной для виолончели, в том числе и специально для него.

В рамках ереванского выступления, которое состоится в концертном зале «Арам Хаачатурян», Марк Коппе исполнит одно из самых красивых произведений, написанных для его инструмента — Концерт для виолончели Эдуарда Элгара.

Также прозвучат симфоническое скерцо «Ученик чародея» французского композитора Поля Дюка и симфоническая поэма «Франческа да Римини» Петра Чайковского. Дирижер концерта – художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра Эдуард Топчян.

А вот поклонникам более легкого жанра Дни Франкофонии предлагают концерт любимца миллионов, французской поп звезды Гару (Garou), который выступит в Ереване 20 и 21 апреля в концертом зале СКК им. Карена Демирчяна.

Звезда мюзикла «Notre-Dame de Paris», самый прекрасный, харизматичный и очаровательный «Квазимодо» всех времен и народов, лауреат многих престижных наград мира вновь приедет на родину своих предков и порадует слушателей исполнением своих самых известных и полюбившихся хитов — «Belle», «Seul», «Sous le vent», «La Rivière de notre enfance» и др.

Помнится, первый приезд в Армению и концерт певца в 2009 году совпал с весной, о чем мы написали в нашей газете под заголовком «Гарун» вместе с Гару», обыграв слово «весна» (которое на армянском звучит «гарун») и имя известного канадского певца и музыканта.

Так получилось, что и на этот раз он приезжает к нам весной, а потому наша фраза “Гарун Айастанум” из материала 13- летней давности и теперь звучит актуально. Причем, как в прямом, так и переносном смысле: «В Армении весна. А, может, Гару в Армении? И то, и другое – верно!»