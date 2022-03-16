По состоянию на 11:00 16 марта в Армении всего подтверждено 422 155 случаев заражения COVID-19, 408 907 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 587 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 019 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 3 193 теста. Подтверждено 79 случаев заболевания COVID-19, 108 заболевших вылечились, есть 8 летальных исходов.Всего проведено 2 941 837 тестирований.