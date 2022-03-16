16 марта министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян с рабочим визитом выедет в Париже.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в МИД Армении. Арарат Мирзоян в Париже примет участие в 40-й Министерской конференции Франкофонии.
16 марта министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян с рабочим визитом выедет в Париже.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в МИД Армении. Арарат Мирзоян в Париже примет участие в 40-й Министерской конференции Франкофонии.
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© 2021 Газета «Республика Армения». Адрес: Армения, г. Ереван, 0024, пр. Аршакуняц 4, 9-ый этаж, газета "Республика Армения", Главный редактор: Арарат Петросян, Тел.: +374 10 545700, Эл. почта: [email protected]