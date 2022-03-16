16 марта министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян с рабочим визитом выедет в Париже.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в МИД Армении. Арарат Мирзоян в Париже примет участие в 40-й Министерской конференции Франкофонии.