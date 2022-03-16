16 марта председатель Национального собрания Армении Ален Симонян принял членов постоянной комиссии НС Арцаха по науке, образованию, культуре, вопросов молодежи и спорта, участвующих в общем расширенном заседании с одноименной комиссией НС Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Национальном собрании Армении, отметив, что во встрече участвовали и председатель постоянной комиссии НС Армении по науке, образованию, культуре, диаспоре, вопросов молодежи и спорта Сисак Габриелян и заместитель председателя комиссии Тагуи Казарян.

Приветствуя присутствующих, Ален Симонян отметил, что Национальное собрание Армении и он лично готовы поддержать реализуемые программы и инициативы с единой повесткой. По просьбе председателя НС Армении глава арцахской делегации, председатель постоянной комиссии НС Арцаха по науке, образованию, культуре, молодежи и спорту Арам Арутюнян на встрече представил подробности повестки дня заседания.

Он придал важность созданию совместной коммуникационной площадки, что даст возможность более оперативных контактов с армянскими коллегами. Был затронут вопрос газоснабжения и вопросы безопасности, вызванные повреждением газопровода в Арцахе.

Арцахские парламентарии подчеркнули необходимость развития сферы образования, решения гуманитарных вопросов, устранения проблем, связанных с медиаграмотностью, которые находятся в повестке дня совместного с армянскими коллегами заседания. В завершение встречи председатель НС Армении Ален Симонян передал свои теплые приветствия председателю НС Арцаха Артуру Товмасяну.