Итак, самая большая из стран Совета Европы – и в территориальном, и в плане численности населения и ресурсов – Российская Федерация вышла из состава организации.

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник единогласно высказались за то, чтобы Россия покинула Совет Европы. «За» высказались 216 человек, трое воздержались.

Российский триколор перед зданием штаб-квартиры организации уже спущен.

А за день до голосования в ПАСЕ вице-спикер Госдумы РФ, глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что решение о выходе России из Совета Европы принято, соответствующее письмо главы МИД Сергея Лаврова передано генсеку СЕ.

Он подчеркнул, что «Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение».

Россия также будет денонсировать Устав Совета Европы, Европейскую конвенцию по правам человека, еще четыре конвенции и, возможно, ряд документов, которые не отвечают интересам РФ, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Вернемся, однако, к Совету Европы. Будучи официально созданным в мае 1949 года (явно этому способствовала и Вторая Мировая война, и угроза будущих войн), СЕ является старейшей международной организацией Европы, содействующей сотрудничеству между ее членами. В ее состав входят около пяти десятков государств, она не занимается экономическими и военно-политическими вопросами.

Армения стала членом СЕ спустя почти 10 лет после развала СССР и обретения независимости – 25 января 2001 года. Между Арменией и Евросоветом шли долгие переговоры, имел место процесс реформирования законодательства.

Армения с ликованием восприняла решение организации принять ее в свою, так сказать, европейскую семью.

Делегации всех созывов парламента Армении периодически поднимали в ПАСЕ вопрос об азербайджанской агрессии против армян Карабаха, с переменным успехом достигали принятия резолюций против действий Азербайджана. Однако эти документы, в основном имеющие рекомендательный характер, не содержали рычагов действий против агрессора.

Зато в разное время руководящих чиновников Парламентской Ассамблеи СЕ то и дело буквально ловили за руку на том, что, за определенную мзду Азербайджана, голосовали в пользу этой страны. Были даже возбуждены уголовные дела. Проще говоря, соседняя страна просто купила европейских горе-чиновников, «борющихся» за права человека, гуманизм и демократию.

Примечательно, что за 9 лет до вступления Армении в СЕ наша страна присоединилась к другой международной организации – Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Весьма важное обстоятельство, так как организация занимается контролем над распространением вооружений, прилагает дипломатические усилия по предотвращению конфликтов, предпринимает меры по построению доверительных отношений и безопасности, занимается экономической и экологической безопасностью, защитой прав человека, развитием демократических институтов, мониторингом выборов в странах-членах организации.

Ровно 25 лет, вплоть до 2017 года, в Ереване функционировал офис Постоянного представительства при ОБСЕ. Однако в результате неприсоединения Азербайджана к консенсусу по продлению мандата офис перестал функционировать. Азербайджану невыгодно было существование бдительного ока поблизости…

Не представляя историю создания сопредседательства Минской группы ОБСЕ, отметим, что именно Россия, ныне вышедшая из состава Евросовета, в 1996 году первой получила статус постоянного председателя в МГ. Спустя год – Франция. Последним этого статуса удостоились США.

За прошедшие годы представители России, Франции и США в МГ неоднократно менялись. Однако позиции этих стран остались неизменны – урегулировать конфликт вместе с определением статуса Нагорного Карабаха.

Такова ситуация ныне – вопросом урегулирования Карабахского конфликта и статуса занимаются три государства-сопредседателя МГ ОБСЕ – Россия, Франция и США.

МГ ОБСЕ – единственная международная площадка, наделенная мандатом и интенсивно занимающаяся урегулированием Карабахской проблемы. Формат вполне устраивает армянский народ. Если в течение долгих минувших лет, несмотря на приложенные сопредседателями усилия, конфликт не урегулирован – вина за это полностью лежит на Азербайджане с его арменофобией и амбициями.

Скоро исполнится год, как Азербайджан вторгся на суверенную территорию независимой Армении, захватывает новые и новые территории. И при этом высокопарно глаголет о мире в регионе. Продолжаются разного рода притеснения армянского населения Карабаха. Не только заинтересованным в карабахском вопросе государствам, но и ежу понятно: не будь российских миротворцев, что вытворял бы там турецко-азербайджанский тандем…

В такой ситуации для Армении важно, чтобы с уходом России из СЕ не возникли угрозы и смены формата сопредседательства МГ ОБСЕ. И главный аргумент тут не в том, что в Карабахе дислоцированы российские миротворцы. А в том, что Россия – стратегический партнер Армении. В то же время находится в союзнических отношениях с Азербайджаном – 22 февраля сего года президенты РФ и Азербайджана В.Путин и И.Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии между двумя странами. Пункты декларации хороши, и Алиев счастлив своим выбором в пользу Москвы.

Конечно, время покажет, как будут развиваться события в европейских организациях в плане санкций по отношению России.

Естественно, имеется ввиду сопредседательство России в МГ ОБСЕ. Но все заинтересованные чиновники в МГ ОБСЕ должны осознать главное: Армения стратегический, а Азербайджан сегодня, после подписания вышеупомянутой декларации, можно смело сказать – союзнический партнер России.

Наконец-то у нас с Азербайджаном имеется общий фактор доверия, и это – Россия. Что, впрочем, не означает, что мы, во всяком случае Армения, не доверяем Франции и США. Многолетние труды стран-сопредседателей МГ ОБСЕ не должны пропасть втуне.