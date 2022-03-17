Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона закрыты․

Автодорога Берд-Чамбарак закрыта․

Варденяцский перевал закрыт для грузовиков с прицепом и труднопроходим для остальных типов транспортных средств.

Автодороги Ванадзор-Дилижан, Ванадзор-Алаверди и повороты Степанавана труднопроходимы для грузовиков с прицепом.

В городах Иджеван и Берд Тавушского региона идет снег.

На всех автодорогах Гегаркуникского региона местами наблюдается гололедица.

В районах Ашоцк и Артик Ширакского региона наблюдается метель.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.