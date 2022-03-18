18 марта посол Армении в Японии Арег Ованнисян встретился в Министерстве иностранных дел Японии с заместителем генерального директора Бюро по европейским делам Министерства иностранных дел, послом Шуичи Токудой.

Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Японии сообщило, что посол проинформировал собеседника о последних развитиях вокруг нагорно-карабахского конфликта. Они обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также геополитические развития вокруг Украины.

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Японией посол Армении вручил Шуичи Токуде изготовленный в Армении сувенир, символизирующий армяно-японские отношения.