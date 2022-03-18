В Национальной детской библиотеке им. Хнко Апера 21 марта начнет действовать весенний образовательно-культурный лагерь, организованный для армянских и для русских детей.

Как передает «Арменпресс», об этом рассказали в библиотеке, отметив, что программа для русских детей уже действует, для армянских детей начнет действовать в весенние школьные каникулы с 21 марта по 1 апреля, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00.

Программа предназначена для детей от 6 до 13 лет. Для маленьких гостей, прибывших из России, программа будет действовать в те же часы.

В программу весеннего лагеря включены образовательные, интерактивные, увлекательные и развлекательные занятия, которые расширят кругозор детей, научат работать в команде, а также передадут навыки анализа и творчества.

Помимо предусмотренных в библиотеке занятий, для детей будут организованы и визиты в музеи и театры, и в другие историко-культурные учреждения Еревана, создавая для них возможности приобретать не только новые знания и навыки, но и новых друзей.