В вечерние часы 18-го, 19-го, 20-го марта временами на всей территории республики ожидается снег, в горных районах — метель, низкая горизонтальная видимость.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении.

В горных районах Арагацотна, Лори, Тавуша, Вайоц Дзора, в горных районах и в предгорьях Сюника снегопад будет довольно интенсивным.

Исключение составят низменные части Араратской долины, где ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха днем 20 марта на всей территории республики понизится на 5-6 градусов.