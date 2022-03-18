Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 18 марта провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян и Жан-Ив Ле Дриан обменялись мнениями по вопросам повестки дня армяно-французского сотрудничества, в частности, коснулись реализации дорожной карты армяно-французского экономического сотрудничества.

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся региональной и международной безопасности. Арарат Мирзоян представил своему коллеге ситуацию в приграничной зоне с Арменией, провокации Азербайджана в Нагорном Карабахе, непрекращающиеся нарушения режима прекращения огня, факты нападения на гражданское население и оказания психологического давления.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы, связанные с началом переговоров между Арменией и Азербайджаном по Уставу ООН, Международному пакту о гражданских и политических правах и Хельсинскому Заключительному акту. В этом контексте стороны подчеркнули важную роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ.