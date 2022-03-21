Этим летом в Армении пройдет фестиваль армянской и иранской кухни. На состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс» пресс-конференции президент Федерации туризма Армении Мехак Апресян отметил, что очень важно на постковидном, возрождающемся мировом рынке представить новый, конкурентоспособный туристический продукт. С этой целью решено представить в Армении кухни двух соседних стран.

«Я думаю, что это очень важно как для Армении, так и для Ирана. Обе страны будут представлены совместным туристическим продуктом. Иранская сторона с энтузиазмом отреагировала на наше предложение и пригласила нас в Иран. Я и Седрак Мамулян – председатель общественной организации «Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций», посетили Иран и обсудили там эти вопросы», — рассказал Мехак Апресян.

По предварительным данным, фестиваль планируется провести 11 августа. Мероприятие предполагает достаточно серьезную подготовительную работу. Мехак Апресян подчеркнул, что это мероприятие может иметь важное экономическое, культурное, туристическое, политическое значение с точки зрения укрепления дружбы между народами и активизации межкультурного диалога.

Фестиваль будет сопровождаться культурными мероприятиями.