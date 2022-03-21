Член фракции «Айастан» Национального собрания Армении Ваге Акопян считает документ из 5 пунктов о нормализации отношений, представленный Баку, требованием, обобщающим односторонние интересы и цели Азербайджана.

Как сообщает «Арменпресс», такое мнение он высказал на парламентских слушаниях по законопроекту о внесении поправки в Конституционный закон «Регламент Национального собрания».

Касаясь 5 предложений, представленных Азербайджаном, он сказал: «Это не предложения, а требования, обобщающие односторонние интересы и цели Азербайджана».

Он поднял вопрос: каким будет ответ Армении, какие пункты вынесет на стол переговоров Армения?

«Этим предложением Азербайджан пытается раз и навсегда закрыть страницу конфликта, лишить Армению возможности поднимать вопрос о праве Арцаха на самоопределение как сейчас, так и в будущем, и не продвигать интересы и права Арцаха», — отметил он.

11 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Баку направил Еревану документ из пяти пунктов о нормализации отношений и ожидает ответа. 14 марта МИД Азербайджана обнародовал содержание направленных пяти пунктов, отметив, что Баку готов вести переговоры с Ереваном о мирном соглашении при условии, что Армения примет эти «пять основных принципов».

По словам официального пресс-секретяря МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой, проект документа из пяти пунктов содержит следующие положения:

— Обоюдное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ и политической независимости друг от друга;

— Обоюдное подтверждение территориальных требований друг к другу, юридическое обязательство отказаться от таких требований и в будущем;

— Стороны в межгосударственных отношениях обоюдно обязуются воздерживаться от угроз безопасности, политической независимости, территориальной целостности, применения силы, также и от иных действий, противоречащих Уставу Организации Объединенных Наций;

— Делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

— Открытие транспортных коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций, сотрудничество и в других областях, представляющих взаимный интерес.

Республика Армения откликнулась на предложения Азербайджанской Республики и обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с целью заключения мирного договора между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Устава ООН, Международного пакта о политических и гражданских правах и Хельсинкского Заключительного акта.

Кроме того, в интервью, данном «Арменпресс» министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, касаясь 5 пунктов начала переговоров по мирному соглашению, подчеркнул, что переговоры по мирному соглашению должны проводиться без предварительных условий.