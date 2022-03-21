21 марта Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, были обсуждены вопросы, касающиеся армяно-российского сотрудничества, взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Россией.

Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Глава МИД Армении представил ситуацию на границе Армения-Азербайджан и в Нагорном Карабахе, создавшуюся в результате провокаций со стороны Азербайджана и нарушений режима прекращения огня.

Арарат Мирзоян также представил своему коллеге позицию армянской стороны о начале переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, в этом контексте была отмечена важность роли сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

В ходе телефонного разговора был затронут и процесс урегулирования отношений Армения-Турция.

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.