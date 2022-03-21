Вопрос прав армян Арцаха, вопрос статуса Арцаха остается для Армении принципиальным, ключевым вопросом. Как сообщает «Арменпресс, об этом Мирзоян заявил на заседании постоянной комиссии НС по внешним связям, представляя доклад «О ходе реализации программы правительства 2021-2026 годы», одобренный правительством 28 февраля.

Армен Рустамян из фракции «Айастан» спросил, может ли министр иностранных с четкостью заявить, что Армения вступила в переговоры с целью исключить статус Арцаха в составе Азербайджана, исключить анклавное положение Арцаха и восстановить обязательство Армении реализовывать право народа Арцаха на самоопределение.

Мирзоян отметил, что ГД, как партия, как правительство, выдвинула свои собственные идеи по этим вопросам. И эти идеи коренятся в руководящих принципах построения мира и устойчивого развития в регионе. По словам министра иностранных дел, тезисы, озвученные в ходе их предвыборной кампании, видимо, нашли достаточную поддержку граждан Армении для формирования правительства от партии КП, выдвижения премьер-министра, и правительство будет реализовывать эти программы.

«Вехой нашего правительства является построение мира в регионе. Безусловно, наиболее важной ее частью является возобновление мирных переговоров по Нагорному Карабаху, последующее подписание всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Вопрос прав арцахских армян и статуса Нагорного Карабаха имеет для нас принципиальное и ключевое значение », — ответил глава МИД.