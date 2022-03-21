В преддверии пятисторонней встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Стокгольме в декабре прошлого года сопредседатели Минской группы представили некоторые пункты повестки дня, в том числе и уточнение параметров всеобъемлющего мирного соглашения, но всего за несколько часов до встречи армянская сторона узнала, что министр ИД Азербайджана отказался от встречи.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Мирзоян заявил на заседании постоянной комиссии НС по внешним связям, представляя доклад «О ходе реализации программы правительства 2021-2026 годы», одобренный правительством 28 февраля

«Правительство Республики Армения приняло государственную стратегию по созданию безопасной среды вокруг Арцаха, созданию более благоприятной среды, открытию эры мирного и устойчивого развития для нашей страны и региона. Соответственно, все наши действия в течение 2021 года были направлены на реализацию этой стратегии», — сказал Мирзоян.

Для достижения этих целей приоритетом было полное восстановление нагорно-карабахского мирного процесса в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ, уделяя первостепенное внимание статусу Арцаха и правам арцахских армян. В течение года мы добились определенных успехов, под сопредседательством Минской группы ОБСЕ состоялись две встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана», — сказал Мирзоян.

По предложению сопредседателей эти и дальнейшие обсуждения должны были сконцентрироваться, так сказать, на тактике продвижения вперед мелкими шагами, на решении гуманитарных и других смежных проблем. Затем по настоянию армянской стороны, надо было признать, что в повестке остается вопрос всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахской проблемы.

Мирзоян напомнил, что следующая встреча глав МИД Армении и Азербайджана под сопредседательством сопредседателей была запланирована на 1-3 декабря 2021 года в Стокгольме в рамках Ежегодной министерской ассамблеи ОБСЕ. «Но за несколько часов до запланированной встречи сопредседатели представили некоторые пункты повестки, в том числе уточнение параметров всеобъемлющего мирного соглашения и, конечно же, адресацию оставшихся гуманитарных вопросов», — сказал он.

Он отметил, что в ходе ежегодной министерской конференции ОБСЕ в Стокгольме у большинства государств-участников ОБСЕ, а также у высокопоставленных представителей ряда международных организаций сложилось общее понимание, что существует консенсус в отношении того, что нагорно-карабахский конфликт должен быть решен путем переговоров в рамках Минской группы сопредседателей.

В связи с этим Мирзоян выделил совместное заявление министров иностранных дел трех стран-сопредседателей от 7 декабря, которое было обнародовано после того, как азербайджанская сторона отказалась от участия во встрече в Стокгольме. «Думаю, это существенный нюанс», — заключил министр.