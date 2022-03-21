Азербайджанская сторона вновь перекрыла газ, поступающий из Армении в Арцах. Согласно арцахскому Инфоштабу, в ходе ремонтных работ по починки взорванного газопровода азербайджанская сторона установила вентиль и сейчас, используя тяжелые погодные условия, перекрыла подачу газа в Арцах, чтобы создать гуманитарные проблемы для жителей республики. Власти Арцаха вместе с российскими миротворцами ведут работы по восстановлению подачи газа.

Уважаемые соотечественники!

«Сообщаем Вам, что из-за прямого вмешательства азербайджанской стороны подача газа в Республику Арцах вновь прекращена. У нас есть достаточно оснований утверждать, что во время ремонтных работ взорвавшегося 8 марта газопровода азербайджанская сторона установила вентиль и несколько часов назад прекратила подачу газа.

Азербайджанская сторона использует неблагоприятные погодные условия для создания дополнительных гуманитарных проблем для нашего населения. О ситуации было немедленно доложено командованию дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил, совместно с которыми власти Арцаха прилагают соответствующие усилия для восстановления газоснабжения. В то же время призываем граждан максимально экономно использовать электроэнергию, чтобы избежать возможных отключений электричества.», — говорится в заявлении Информационного штаба Арцаха.

