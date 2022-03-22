Совершенно разные и уникальные армянская и индийская культуры, имеющие многовековую историю, объединятся в течение одного вечера. 31 марта в концертном зале «Арно Бабаджанян» состоится армяно-индийский гала-концерт «Расаманджари», что в переводе означает цветение.

Как передает «Арменпресс», концерт организован по инициатие посольства Индии в Армении, ОО «Армяно-индийская дружба» и Центром индийской культуры в Армении.

Специальным гостем вечера будет Питер Давидян, музыкант из далекой Калькутты с армянскими корнями, ныне проживающий в Австралии. Семья Питера, переехав из Ирана в Индию, предоставила ему возможность познакомиться с индийским музыкальным инструментом — ситаром, которым он прекрасно овладел.

На концерте музыкант исполнит на ситаре и индийскую и армянскую музыку. Прозвучат армянские и индийские песни, выступят танцевальный и песенный коллектив индийского культурного центра «Шакти», ансамбли армянской национальной песни и танца «АКНЕР» и «Абрикосовое дерево».

Вечер посвящен 75-летию независимости Индии (#AzadiKaAmritMahotsav), 30-летию установления дипломатических отношений между Индией и Арменией и 10-летию основания Общественной организации «Армяно-индийская дружба» (#IAFInAction_10YearsTogether).

Цель ОО «Армяно-индийская дружба» — представлять на разных площадках армяно-индийские отношения, являясь мостом между двумя странами, а также укреплять культурные, экономические, торговые связи между двумя странами и акцентировать на перспективах развития отношений между двумя странами.