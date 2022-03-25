С полудня 25 марта подразделения ВС Азербайджана, продолжая грубые нарушения режима прекращения огня, помимо огнестрельного оружия, применяют и ударные беспилотники, в том числе типа «Байрактар ТБ-2».

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Армия обороны Республики Арцах.

В результате действий противника с армянской стороны погибли два военнослужащих-контрактника Армии обороны. Количество раненных уточняется.

По состоянию на 14:00 оперативно-тактическая обстановка на восточной границе Арцаха продолжает оставаться крайне напряженной.