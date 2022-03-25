Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 25 марта созвал расширенное заседание Совета безопасности.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян отметил, что последние события в стране диктуют необходимость формирования новой повестки дня, так как азербайджанская сторона дестабилизирует ситуацию посредством явной провокации.

«Российско-украинский конфликт предполагал, что азербайджанская сторона воспользуется возможностью и прибегнет к различным провокациям в Арцахе. И перебои с газоснабжением, и вторжение в село Парух Аскеранского района и соседние территории, и отдельные боевые операции показали, что власти Азербайджана не соблюдают ни трехстороннее заявление, сделанное в ноябре 2020 года, ни политические обязательства, взятые на себя в ноябре 2020 года и после этого на различных уровнях.

Тем не менее, хочу призвать наш народ сохранять спокойствие, потому что, несмотря на возникшие трудности и чинимые препятствия, мы вместе с российскими миротворческими силами в Арцахе продолжаем работу по стабилизации ситуации», — сказал президент Арцаха.

Араик Арутюнян от имени членов Совета безопасности и от имени властей выразил глубокие соболезнования семьям погибших 25 марта при защите Родины, пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Министр обороны Республики Арцах Камо Варданян выступил с докладом о ситуации на линии соприкосновения.

Был обсужден ряд вопросов, связанных с преодолением существующих вызовов.