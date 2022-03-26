Днем 26-го марта в отдельных районах республики ожидаются слабые осадки. С 27-31 марта ожидается погода без осадков. Ветер западный с порывами до 2-5 м/с, с 27-28 марта в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Как передает Арменпресс, Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что 29-31 марта температура воздуха постепенно повысится на 7-10 градусов. Днем 31 марта температура воздуха в Ереване достигнет +18, в ряде областей и в Арцахе — + 20.

Днем 26-го марта в отдельных местах города Ереван возможны слабые и кратковременные осадки. С 27-31 марта ожидается погода без осадков.