Президент Республики Арцах Араик Арутюнян в Национальном собрании встретился с депутатами и представил последние развития военно-политической ситуации в стране.

Как сообщили Арменпресс в аппарате президента Республики Арцах, глава государства отметил, что на всех уровнях проводятся интенсивные работы по прекращению агрессивных военных, гуманитарных и психологических действий Азербайджана и восстановлению нормальной жизни в Арцахе.

Согласно источнику, в ходе встречи Араик Арутюнян также ответил на вопросы парламентариев, подчеркнув, что в деле преодоления сложившейся ситуации очень важна единая и сплоченная работа.