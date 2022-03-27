Россия играет важную, ключевую роль в обеспечении мира и безопасности в зоне азербайджано-карабахского конфликта

Нагорный Карабах есть и до сих пор еще не разрешен азербайджано-карабахский конфликт, заявил в интервью «РА» глава МИД Республики Арцах Давид БАБАЯН

Ситуация в Республике Арцах, где 24 марта ВС Азербайджана вторглись в зону ответственности миротворческих войск России в стране, в частности, в селе Парух Аскеранского района и попытались захватить стратегически важную высоту Караглух, остается напряженной. Напомним, в ночь на 25 марта азербайджанские подразделения открыли огонь по позициям Армии обороны НКР, применив, в том числе ударный БПЛА. а 26 марта предприняли новую попытку продвижения в направлении восточных границ Арцаха.

Погибли трое военнослужащих АО НКР, 15 получили ранения. По некоторым сообщениям, азербайджанская сторона понесла большие потери, 20 военнослужащих. По сообщению Информационного штаба Арцаха, по положению на утро 27 марта «азербайджанская сторона продолжает оставаться на позициях, занятых 24 марта. Переговоры об их возвращении на исходные позиции продолжаются».

Прояснить ситуацию «РА» попросила главу МИД Республики Арцах Давида БАБАЯНА

— Г-н Бабаян, какова сейчас обстановка в Парухе? Информация поступает противоречивая. Одни пишут, что Парух и высота Караглух находятся под контролем российских миротворцев, другие, — что азербайджанцы не ушли с оккупированных позиций?

— Здесь надо следовать исключительно официальной информации. Информации, которую периодически распространяет Информационный штаб. Там все указано, какая ситуация, какие шаги предпринимаются.

В целом ситуация стабильная. Да, у нас есть проблемы и вместе с российской миротворческой миссией эти вопросы решаются. Естественно, и подразделения Армии обороны стоят на своих позициях. В общем, идет работа, которая требует минимизировать спекуляции и работать целенаправленно, профессионально, правильно. Только тогда будут результаты.

— Власти Республики Арцах обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой принять меры по выполнению руководством Азербайджана положений трехстороннего — Россия, Армения, Азербайджан — Заявления от 9 ноября 2020г. В обращении отмечается необходимость, помимо пресечения нынешней агрессии Азербайджана и возвращения ВС АР на исходные позиции, принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, в частности, увеличения численности личного состава миротворческого контингента и количество технических средств, предусмотренные положениями Заявления. Есть ответ на обращение?

— Наше обращение к президенту России как к Верховному Главнокомандующему ВС РФ, главе страны-сопредседательницы Минской группы ОБСЕ — это очень важный документ. К тому же Россия играет важную, ключевую роль в обеспечении мира и безопасности в зоне азербайджано-карабахского конфликта. Это очень важно. Надеемся, что наши проблемы, наши опасения будут рассмотрены на самом высшем уровне. Потому что от стабильности в зоне азербайджано-карабахского конфликта зависит стабильность и в Закавказье. А Закавказье — это регион, от стабильности в котором, можно сказать, зависит в большей степени стабильность в сопредельных регионах — Ближнего Востока, Среднего и т.д. То есть глобальная безопасность в том числе.

— Да и Северного Кавказа, т.е. территории России…

— Да, да, естественно. То есть все сопредельные регионы.

— Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ — Россия, США, Франция — единодушно осудили провокационно-диверсионные действия Азербайджана в Арцахе, в Парухе, и потребовали от него вернуться на исходные позиции. Было удивительно единодушие в этом вопросе России и США, отношения между которыми крайне обострены в связи с событиями на Украине. Да и адресное указание на Азербайджан как на нарушителя режима прекращения огня. Вы как прокомментируете это?

— Фактически сопредседательство Минской группы ОБСЕ — на сегодняшний день единственная платформа, площадка, где США и Россия действительно сотрудничают друг с другом. Это очень важно. Дай Бог, чтобы все было нормально в мире. Но такая реакция всех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ очень важна.

— По сути, страны-сопредседатели Минской группы дали понять Алиеву бредовость его идеи о том, что не существует понятия «Нагорный Карабах», равно как и понятия «территориальной целостности Азербайджана»…

— Конечно, Алиев пытается этот вектор проводить, но это, естественно, неприемлемо для нас и неприемлемо для международного сообщества. Потому что Нагорный Карабах есть и до сих пор еще не разрешен азербайджано-карабахский конфликт. Ожидать от Азербайджана другого, естественно, не приходится. Но это не означает, что то, что он говорит, будет воспринято мировым сообществом, тем более, если мы это не воспринимаем и постоянно об этом говорим.

— ЗАО «Арцахгаз» назвало «дезинформацией лживого и провокационного характера» заявление Баку о том, что якобы «Азеригаз» ликвидировал последствия аварии на газопроводе, ведущем из Армении в Арцах, и с 29 марта газоснабжение в Арцахе будет восстановлено. Отечается, что азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR или ее дочерняя компания «Азеригаз» не могут иметь какого-либо отношения к процессу газоснабжения Республики Арцах и что подобный расклад немыслим даже с технической или географической точки зрения. Когда, на Ваш взгляд, может возобновиться газоснабжение Арцаха? Рассматривается ли вопрос об альтернативном газопроводе из Армении в Арцах, есть ли такая возможность?

— Давайте подождем, посмотрим, как развивается (ситуация — Г.М.), об остальных вопросах поговорим потом.

— В трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020г. функции миротворческого контингента РФ в Арцахе не прописаны детально. На сайте МО РФ я не нашла документа, в котором они были бы расписаны. В связи с нынешней ситуацией актуализировался вопрос, а при каких условиях российские миротворцы могут применить силу, оружие для предотвращения провокаций, диверсий, вообще нарушения режима прекращения огня? Может, это прописано в мандате РМК, который Азербайджан упорно не подтверждает?

— Миротворцы — это не карательные подразделения. Они должны поддерживать мир. Да, этим воспользовался Азербайджан и постоянно пытается этим спекулировать. Именно поэтому очень большие усилия, серьезные, направляются именно в сторону политического урегулирования. Даже такого рода военных проблем, которые создает Азербайджан. Потому что миротворцы — это действительно миротворцы, это не карательные подразделения. Но естественно, что в любом случае, если вот так Азербайджан должен проводить и если он не откажется от такой философии, необходимо будет кое-какие изменения… Не знаю, посмотрим… Но в любом случае этим очень пользуется Азербайджан.

С другой стороны, это правильно, что миротворцы не являются карательными силами, здесь вот такой нюанс есть. По большому счету, миротворцы выполняют свою миссию. И именно их присутствие является самой главной гарантией невозобновления широкомасштабных боевых действий. А провокации со стороны Азербайджана, они есть и будут, я так думаю. Мы должны быть к этому готовы, и это для нас не является чем-то новым.

— Я уверена, что за всеми действиями Азербайджана в Арцахе стоит Турция. Турецкие генералы сидят в Генштабе Азербайджана, турки присутствуют в совместном российско-турецком мониторинговом центре в Акне (Агдаме). Об их деятельности практически нет информации. Вы их присутствие как-то ощущаете, оно как-то проявляется?

— Мы лично не чувствуем этого присутствия. Но вопрос в том, что в какой-то степени создание этого мониторингового центра вводит турецкую сторону в определенные политические рамки. Но все-таки мы тоже прекрасно понимаем, что такое Турция, что она из себя представляет. Особых иллюзий у нас насчет Турции нет.

— Новые провокаций с азербайджанской стороны ожидаете?

— Провокации — это одна из основных составляющих внешней политики Азербайджана. Посмотрим. Все зависит от целого ряда факторов. Если мировое сообщество будет всегда вот так консолидированно подходить, осуждать, давить, то, возможно, провокации уменьшатся. Но было бы ошибочно думать, что Азербайджан откажется от провокаций.