Вещающий в Турции азербайджанский телеканал Haber Global со ссылкой на неизвестные источники в турецкой разведке опубликовал статью, в которой утверждается, что Армения передала России четыре самолета Су-30 для использования в боевых действиях против Украины.

Как передает Арменпресс, министерство обороны Армении официально заявляет, что указанная информация является абсолютно ложной. Все самолеты, находящиеся на вооружении ВС Республики Армения, вместе с экипажами находятся на своих местах, выполняя поставленные задачи.

МО отмечает, что не соответствует действительности также сделанное в репортаже другое утверждение, согласно которому Армения является одним из основных направлений, по которому перебрасываются наемники из Сирии в Украину для ведения боевых действий на стороне России.